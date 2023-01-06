В Минобороны обнародовали список всех сорванных Россией "перемирий" за девять лет войны

За девять лет войны РФ ни разу не придерживалась договоренностей о перемириях, продолжая обстреливать украинские позиции на Донбассе и наносить потери ВСУ. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

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Маляр напомнила, что всего за время боев периода АТО было 11 попыток установить "более или менее устойчивый режим прекращения огня":

→ с 18:00 05.09.2014 г.

→ с 00:00 15.02.2015 г.

→ с 00:00 01.10.2015 г.

→ с 00:00 30.04.2016 г. (пасхальное перемирие)

→ с 00:00 01.09.2016 г. (школьное перемирие)

→ с 00:00 24.12.2016 г. (новогоднее перемирие)

→ с 00:00 24.06.2017 г. (хлебное перемирие)

→ с 00:00 25.08.2017 г. (школьное перемирие)

→ с 00:00 23.12.2017 г. (новогоднее перемирие)

→ с 00:00 05.03.2018 г.

→ с 00:00 30.03.2018 г. (пасхальное перемирие)

Представительница Минобороны подчеркнула, что все "перемирия" были сорваны умышленными действиями армии РФ. К примеру, во время "всеобъемлющего весеннего перемирия" 2018-го за 22 дня "тишины" враг совершил по меньшей мере 153 обстрела, во время которых шесть украинских военнослужащих погибли, 12 получили ранения.

Маляр напомнила, что и в период ООС Украина еще несколько раз договаривалась о двустороннем прекращении огня – результаты были аналогичными.

В 2019 году потери украинской армии на Донбассе составили 97 погибших. В 2020-м до начала последнего, июльского перемирия, погибли еще 32 военнослужащих ВСУ, 220 получили ранения.

27 июля 2020-го начался очередной "полный и всеобъемлющий режим прекращения огня", Россия продержалась полчаса. Около 00:20 россияне обстреляли подразделения 36 бригады, еще один обстрел устроили утром. С 27 июля 2020-го по 27 июля 2021-го зафиксировано более 2000 вражеских обстрелов, подчеркнула Маляр.

"Поэтому только вывод войск России с территории Украины будет означать реальное прекращение огня и окончание агрессии", – добавила замминистра обороны.

Путин поручил Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня" по всей линии соприкосновения. В Кремле понадеялись, что так же поступит и Украина. В ЕС и США скептически отнеслись к заявлению Москвы.

Зеленский в ответ заявил, что война закончится тогда, когда российские солдаты или уйдут, или украинская армия их выгонит.

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Оксана Житнюк

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