UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Минобороны обнародовали список всех сорванных Россией "перемирий" за девять лет войны

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 16:18
В Минобороны обнародовали список всех сорванных Россией
Артиллерийский обстрел оккупантов. Фото: EPA

За девять лет войны РФ ни разу не придерживалась договоренностей о перемириях, продолжая обстреливать украинские позиции на Донбассе и наносить потери ВСУ. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости  

Маляр напомнила, что всего за время боев периода АТО было 11 попыток установить "более или менее устойчивый режим прекращения огня":

→ с 18:00 05.09.2014 г.
→ с 00:00 15.02.2015 г.
→ с 00:00 01.10.2015 г.
→ с 00:00 30.04.2016 г. (пасхальное перемирие)
→ с 00:00 01.09.2016 г. (школьное перемирие)
→ с 00:00 24.12.2016 г. (новогоднее перемирие)
→ с 00:00 24.06.2017 г. (хлебное перемирие)
→ с 00:00 25.08.2017 г. (школьное перемирие)
→ с 00:00 23.12.2017 г. (новогоднее перемирие)
→ с 00:00 05.03.2018 г.
→ с 00:00 30.03.2018 г. (пасхальное перемирие)

 Представительница Минобороны подчеркнула, что все "перемирия" были сорваны умышленными действиями армии РФ. К примеру, во время "всеобъемлющего весеннего перемирия" 2018-го за 22 дня "тишины" враг совершил по меньшей мере 153 обстрела, во время которых шесть украинских военнослужащих погибли, 12 получили ранения.

Маляр напомнила, что и в период ООС Украина еще несколько раз договаривалась о двустороннем прекращении огня – результаты были аналогичными.

В 2019 году потери украинской армии на Донбассе составили 97 погибших. В 2020-м до начала последнего, июльского перемирия, погибли еще 32 военнослужащих ВСУ, 220 получили ранения.

27 июля 2020-го начался очередной "полный и всеобъемлющий режим прекращения огня", Россия продержалась полчаса. Около 00:20 россияне обстреляли подразделения 36 бригады, еще один обстрел устроили утром. С 27 июля 2020-го по 27 июля 2021-го зафиксировано более 2000 вражеских обстрелов, подчеркнула Маляр.

"Поэтому только вывод войск России с территории Украины будет означать реальное прекращение огня и окончание агрессии", – добавила замминистра обороны.

  • Путин поручил Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня" по всей линии соприкосновения. В Кремле понадеялись, что так же поступит и Украина. В ЕС и США скептически отнеслись к заявлению Москвы.
  • Зеленский в ответ заявил, что война закончится тогда, когда российские солдаты или уйдут, или украинская армия их выгонит.

Читайте также: "Мы вас будем грызть в поющей тишине украинской ночи" – Данилов о путинском "перемирии"

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война минобороны перемирие Анна Маляр
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 