В Минобороны подтвердили, что оккупанты атаковали Бахмут фосфорными боеприпасами – видео

Минобороны подтвердило, что вчера, 5 мая, вечером оккупанты ударили по Бахмуту фосфорными боеприпасами. Об этом говорится в аккаунте МО в Twitter.

"Мало снарядов, но фосфора предостаточно. Рашисты обстреливают неоккупированные районы Бахмута зажигательными боеприпасами. Они будут гореть в аду" — говорится в сообщении.

Также министерство опубликовало вчерашнее видео Сил специальных операций.

Not enough shells, but more than enough phosphorus.

Ruscists are shelling unoccupied areas of Bakhmut with incendiary ammunition.

They will burn in Hell.



