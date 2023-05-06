В Минобороны подтвердили, что оккупанты атаковали Бахмут фосфорными боеприпасами – видео
06.05.2023, 17:55
Фото - скриншот из видео
Минобороны подтвердило, что вчера, 5 мая, вечером оккупанты ударили по Бахмуту фосфорными боеприпасами. Об этом говорится в аккаунте МО в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Мало снарядов, но фосфора предостаточно. Рашисты обстреливают неоккупированные районы Бахмута зажигательными боеприпасами. Они будут гореть в аду" — говорится в сообщении.
Также министерство опубликовало вчерашнее видео Сил специальных операций.
Not enough shells, but more than enough phosphorus.— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 5, 2023
Ruscists are shelling unoccupied areas of Bakhmut with incendiary ammunition.
They will burn in Hell.
@SOF_UKR pic.twitter.com/7oqNTumJ34
СПРАВКА. По данным Международного комитета Красного Креста, воспламенившийся фосфор горит при температуре более 800 градусов, а пожары могут распространяться на значительные площади, вплоть до нескольких сотен квадратных километров. Применение такого оружия может вызвать очень тяжкие и увечья или же привести к медленной мучительной смерти.
Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции запрещают применение боеприпасов с белым фосфором, если гражданские лица из-за этого подвергаются опасности.
- Согласно сводке Генштаба, на Бахмутском направлении россияне продолжают наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Оккупанты безуспешно атаковали в направлении Григорьевки, Ивановского (у дороги на Бахмут) и Нью-Йорка.
- Представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый назвал тираду главаря российской государственной террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина относительно нехватки боеприпасов "полным блефом". Жестокие бои в Бахмуте продолжаются.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии