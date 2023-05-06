В Минобороны подтвердили, что оккупанты атаковали Бахмут фосфорными боеприпасами – видео

Минобороны подтвердило, что вчера, 5 мая, вечером оккупанты ударили по Бахмуту фосфорными боеприпасами. Об этом говорится в аккаунте МО в Twitter.

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"Мало снарядов, но фосфора предостаточно. Рашисты обстреливают неоккупированные районы Бахмута зажигательными боеприпасами. Они будут гореть в аду" — говорится в сообщении.

Также министерство опубликовало вчерашнее видео Сил специальных операций.

Not enough shells, but more than enough phosphorus.

Ruscists are shelling unoccupied areas of Bakhmut with incendiary ammunition.

They will burn in Hell.



@SOF_UKR pic.twitter.com/7oqNTumJ34 — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 5, 2023

СПРАВКА. По . По данным Международного комитета Красного Креста, воспламенившийся фосфор горит при температуре более 800 градусов, а пожары могут распространяться на значительные площади, вплоть до нескольких сотен квадратных километров. Применение такого оружия может вызвать очень тяжкие и увечья или же привести к медленной мучительной смерти. Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции запрещают применение боеприпасов с белым фосфором, если гражданские лица из-за этого подвергаются опасности.

Согласно сводке Генштаба, на Бахмутском направлении россияне продолжают наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Оккупанты безуспешно атаковали в направлении Григорьевки, Ивановского (у дороги на Бахмут) и Нью-Йорка.

Представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый назвал тираду главаря российской государственной террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина относительно нехватки боеприпасов "полным блефом". Жестокие бои в Бахмуте продолжаются.

Вадим Ребрина

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