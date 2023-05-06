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В Минобороны подтвердили, что оккупанты атаковали Бахмут фосфорными боеприпасами – видео

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06.05.2023, 17:55
В Минобороны подтвердили, что оккупанты атаковали Бахмут фосфорными боеприпасами – видео - Фото
Фото - скриншот из видео

Минобороны подтвердило, что вчера, 5 мая, вечером оккупанты ударили по Бахмуту фосфорными боеприпасами. Об этом говорится в аккаунте МО в Twitter.

"Мало снарядов, но фосфора предостаточно. Рашисты обстреливают неоккупированные районы Бахмута зажигательными боеприпасами. Они будут гореть в аду" — говорится в сообщении.

Также министерство опубликовало вчерашнее видео Сил специальных операций.

СПРАВКА. По данным Международного комитета Красного Креста, воспламенившийся фосфор горит при температуре более 800 градусов, а пожары могут распространяться на значительные площади, вплоть до нескольких сотен квадратных километров. Применение такого оружия может вызвать очень тяжкие и увечья или же привести к медленной мучительной смерти.

Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции запрещают применение боеприпасов с белым фосфором, если гражданские лица из-за этого подвергаются опасности.

  • Согласно сводке Генштаба, на Бахмутском направлении россияне продолжают наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Оккупанты безуспешно атаковали в направлении Григорьевки, Ивановского (у дороги на Бахмут) и Нью-Йорка.
  • Представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый назвал тираду главаря российской государственной террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина относительно нехватки боеприпасов "полным блефом". Жестокие бои в Бахмуте продолжаются.
Вадим Ребрина
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