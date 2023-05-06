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ВСУ: Заявление Пригожина о нехватке боеприпасов – блеф, жестокие бои продолжаются

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2023, 17:32
ВСУ: Заявление Пригожина о нехватке боеприпасов – блеф, жестокие бои продолжаются - Фото
Сергей Череватый (Фото: Facebook Череватого)

Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый назвал тираду главаря российской государственной террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина по поводу нехватки боеприпасов "полным блефом". Жестокие бои в Бахмуте продолжаются. Об этом Череватый сказал в комментарии CNN.

"Мы контролируем часть города. Там ничего не изменилось, продолжается позиционная война. Противник не совершил ни одного большого прорыва", – сказал представитель ВСУ.

Череватый отверг заявления Пригожина об уменьшении запасов боеприпасов. По его словам, за последние сутки оккупанты выпустили тысячи снарядов вдоль линии фронта.

"Сейчас они выпускают более 20 тысяч снарядов в сутки. Поэтому это полный блеф", – сказал он.

  • Согласно сводке Генштаба, на Бахмутском направлении россияне продолжают наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Оккупанты безуспешно атаковали в направлении Григоровки, Ивановского (у дороги на Бахмут) и Нью-Йорка.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что агрессивный шантаж Пригожина в адрес Минобороны и Генштаба ВС РФ – это "классическое проявление внутреннего нарастающего противостояния" в руководстве государства-оккупанта.
Вадим Ребрина
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