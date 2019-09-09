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В Минобороны рассказали о состоянии освобожденных моряков

В Минобороны рассказали о состоянии освобожденных моряков - Фото
Встреча освобожденных украинских пленных (Фото - пресс-служба президента)
09.09.2019, 17:14

Состояние здоровья украинских моряков удовлетворительное, но каждому требуется время на лечение и обследование

Сегодня, 9 сентября, начальник Национального военно-медицинского клинического центра Главный военный клинический госпиталь генерал-майор Анатолий Казмирчук провел обход в отделениях и клиниках, где освобожденные военные моряки проходят медико-психологическую реабилитацию. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам Казмирчука, моряков осмотрели консилиумы врачей, им провели необходимое обследование и назначили поэтапное лечение.

Он отметил, что медицинское обеспечение моряков осуществляется в полном объеме, питание - в соответствии с диетами, в зависимости от характера их заболевания.

Генерал-майор добавил, что состояние здоровья украинских моряков удовлетворительное, но каждому требуется время на лечение и обследование. Также военнослужащим оказывают помощь психологи и военный капеллан.

25 ноября 2018 года российские силовики атаковали три украинских корабля в Керченском проливе, когда те следовали из порта Одессы в Мариуполь.

В ходе нападения были захвачены 24 украинских моряка. Их вывезли в Россию и там арестовали.

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