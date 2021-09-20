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В Минске украинца бросили в тюрьму за протесты против Лукашенко и трафареты с тараканом

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 19:56
В Минске украинца бросили в тюрьму за протесты против Лукашенко и трафареты с тараканом - Фото
Михаил Ференец (Фото - СК Беларуси)

В Минске 32-летнего украинца Михаила Ференца приговорили к трем годам тюрьмы за участие в протестах против беларуского диктатора Александра Лукашенко, "протестные" надписи и "радикальную деятельность" в Telegram. Министерство иностранных дел Украины назвало это очередным примером беларуского "правосудия" и потребовало немедленно освободить гражданина Украины. Заявление опубликовано на сайте МИД.

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Сообщается, что 20 сентября в Минске "суд" вынес приговор гражданину Украины Михаилу Ференцу. Его приговорили к трем годам лишения свободы за "участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и умышленное повреждение имущества".

В МИД подчеркнули, что до вынесения незаконного приговора украинец семь месяцев отбыл в беларуском СИЗО, но этот срок не был засчитан.

По информации украинского ведомства, достоверных доказательств вины украинца в "суде" приведено не было. Правозащитники из беларуского центра Вясна признали его политзаключенным.

В МИД заявили, что дело Ференца является политически мотивированным, и это "очередное проявление антиукраинских действий" Минска.

"Дело Михаила Ференца – это очередной пример белорусского "правосудия", в результате которого за решеткой оказались десятки и сотни местных журналистов и правозащитников, общественных активистов, программистов, студентов и рядовых граждан Беларуси", – добавили в МИД, требуя немедленного освобождения украинца.

В Следственном комитете Беларуси, в свою очередь, заявляют, что гражданин Украины в 2020-м якобы активно участвовал в "несанкционированных массовых мероприятиях" в центре Минска, в ходе которых он "оказывал явное неповиновение законным требованиям сотрудников милиции" и блокировал транспорт. Также украинца обвинили в "радикальной деятельности" в Telegram-чате, где он якобы подыскивал людей, которые разрисовали не менее 27 зданий надписями "протестного характера". В беларуском следкоме также заявили, что проверили телефон Ференца и нашли там подписки на "деструктивные" Telegram-каналы.

Как сообщает правозащитный центр Вясна, на "суде" в качестве гражданского истца допросили представительницу ЖЭУ №6 Фрунзенского района, которая рассказала о нанесении протестной символики с помощью трафаретов – в виде Погони, таракана и лозунгов. По ее словам, сумма ущерба составила 2611 беларуских рублей и 50 копеек (около $1050).

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". Массовые протесты против фальсификаций результатов выборов и режима жестоко подавили. За год мирных протестов в Беларуси почти 40000 человек были незаконно задержаны и подвергнуты пыткам, более 4000 протестующих, журналистов и правозащитников были подвергнуты уголовному преследованию. Заблокирована работа ведущих независимых медиа, правозащитных организаций и оппозиционных политических партий. Политзаключенными в Беларуси признаны более 500 человек, не менее 1500 находятся в тюрьмах и еще тысячи людей находятся под следствием по политически мотивированным обвинениям.
  • 3 июля 2021-го в Беларуси силовики режима Лукашенко задержали 24-летнего украинского гражданина Павла Рабешко и пытали его на протяжении шести часов. 

Читайте также: Беларусь. Год после начала протестов: страна-изгой во главе с диктатором Лукашенко

Оксана Житнюк
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МИД протесты беларусь александр лукашенко Михаил Ференец
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