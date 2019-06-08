В МинВОТ рассказали, в какую ловушку может попасть Зеленский

Юрий Грымчак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кремль, скорее всего, снова не захочет участвовать в переговорах по Донбассу и будет все сводить к тому, что Украина должна говорить с представителями боевиков. Перед президентом Владимиром Зеленским стоит задача не попасть в эту ловушку. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак телеканалу UA TV.

Первый признак стратегии Москвы, по его словам, это заявление главы РФ Владимира Путина, что он не планирует встречаться с Зеленским.

"Мне кажется, что Россия все-таки пытается перевести формат переговоров Россия-Украина-ОБСЕ или Россия-Украина-Германия-Франция в формат "вы должны говорить с так называемым ДНР и ЛНР. И мне кажется, что не попасть в эту ловушку как раз и есть та задача, которая стоит перед нынешним президентом Украины", - подчеркнул Грымчак.

Ранее сегодня в командовании операции объединенных сил заявили, что "командиры подразделений имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также угрозы потери территории".