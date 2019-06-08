Командование ООС: Имеем право и открываем ответный огонь

Фото: пресс-центр штаба АТО

Командование операции объединенных сил в Донбассе заявляет, что "командиры подразделений имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также угрозы потери территории". Об этом говорится в заявлении штаба ООС.

Сообщение опубликовано в связи с тем, что "трагические события ночного боя 7 июня стали поводом для грязных спекуляций и безосновательных обвинений командования объединенных сил в якобы запрете вести огонь на предупреждение".

Уточняется, что оружие используется "адекватно, исходя из характера и степени угрозы", однако обстрелы гибридной армии агрессора "никогда не остаются безнаказанными".

7 июня командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сырский подчеркнул, что объединенные силы в Донбассе – вне политики и в своих действиях руководствуют "военной присягой, законом Украины, минскими договоренностями и международным гуманитарным правом".

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