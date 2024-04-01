В Молдове начались международные военные учения "JCET 2024": США и Румыния присоединились

Учения будут продолжаться до 19 апреля и пройдут в учебных центрах и на полигонах армии Молдовы

Молдавские военные (Фото: Telegram)

С 1 апреля в Молдове на полигонах Национальной армии стартуют международные учения "JCET 2024" (Joint Combined Exchange Training), военные будут тренироваться вместе с коллегами из Румынии и США. Об этом сообщил Национальный военный канал.

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Минобороны предупредило граждан, что в ближайшие дни по дорогам страны будет передвигаться военная техника, привлеченная в этих учениях.

По данным Национальной армии Молдовы – учения продлятся до 19 апреля, они будут проходить в учебных центрах и на полигонах армии Молдовы.

Военные будут прыгать с парашютом, участвовать в полевых учениях и в учебных стрельбах в дневное и ночное время. В Минобороны отметили, что в этом году в учениях также примут участие сотрудники Службы государственной защиты и безопасности и отряд специального назначения Pantera.

"Целью учений является совместная подготовка и обмен опытом между молдавскими, румынскими и американскими спецназовцами, а также повышение уровня оперативной совместимости между участвующими контингентами", – говорится в сообщении.