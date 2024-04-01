У Молдові розпочалися міжнародні військові навчання "JCET 2024": США та Румунія долучилися

Навчання триватимуть до 19 квітня та відбуватимуться у навчальних центрах та на полігонах армії Молдови

Молдовські військові (Фото: Telegram)

Від 1 квітня у Молдові на полігонах Національної армії стартують міжнародні навчання "JCET 2024" (Joint Combined Exchange Training), військові тренуватимуться разом із колегами з Румунії та США. Про це повідомив Національний військовий канал.

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Міноборони попередило громадян, що найближчими днями дорогами країни пересуватиметься військова техніка, залучена у цих навчаннях.

За даними Національної армії Молдови – навчання триватимуть до 19 квітня, вони відбуватимуться у навчальних центрах та на полігонах армії Молдови.

Військові стрибатимуть з парашутом, братимуть участь у польових навчаннях та у навчальних стрільбах у денний та нічний час. У Міноборони зазначили, що цього року в навчаннях також візьмуть участь співробітники Служби державного захисту та безпеки та загін спеціального призначення Pantera.

"Метою навчань є спільна підготовка та обмін досвідом між молдовськими, румунськими та американськими спецназівцями, а також підвищення рівня оперативної сумісності між контингентами, що беруть участь", — йдеться у повідомленні.