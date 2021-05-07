В Молдове нашли владельца паспорта, которым пользовался агент ГРУ России Мишкин в Чехии

Паспорт на имя гражданина Молдовы Николая Попы, которым офицер Главного разведуправления России Александр Мишкин (известный как "Александр Петров") мог пользоваться при операции по подрыву военных складов в Чехии в 2014 году, принадлежал реальному человеку. Об этом пишет в Facebook редактор проекта RISE Молдова Владимир Тхорик.

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По словам Тхорика, журналисты обнаружили номер этого паспорта в одной из зарубежных баз авиапассажиров, "полученных зарубежными коллегами на черном рынке". Ранее документ опубликовали расследователи из Bellingcat.

Сообщается, что от оригинала в документе оставили достоверными лишь номер и год выдачи. Подделаны имя и даты рождения.

По информации расследователей, владелец подлинного заграничного паспорта, — молдаванин Виталий К. Журналисты не стали обнародовать его фамилию, поскольку считают, что вышеуказанный гражданин не причастен к спецоперации по подрыву складов в Чехии.

"Виталию К. 38 лет, то есть его реальный возраст на три года меньше того, что указан в "молдавском" паспорте на имя Попы-Петрова-Мишкина. Проживает в США, работает в сфере строительства и ремонта помещений", – отмечает Тхорик.

Он добавил, что владельца подлинного паспорта нашли в соцсетях – он подтвердил, что в 2015 году, уже после взрывов в Чехии, пользовался паспортом. Он летал из Кишинева в Нью-Йорк (транзитом через Москву) и обратно.

Виталий К. отмечает, что при посещении России не выходил из авиатерминала для международных пересадок.

"Ерунда какая-то. Я не был в Росиии, не был на заработках и не отдыхал там. Просто проездом был в аэропорту, и то не выходил в город даже. Не останавливали меня, не спрашивали. Это какие-то махинации", – сказал он.

"Этот случай еще раз доказывает, что коррупция поистине безгранична. И фальсификация даже молдавского документа может аукнуться в любой части мира", – пишет редактор проекта RISE Молдова.

17 апреля Чехия заявила о высылке всех российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России. Причиной стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

20 марта Bellingcat опубликовали расследование, в котором рассказали, как группа российских шпионов под прикрытием попала на территорию ЕС и, вероятно, организовала взрыв на складах во Врбетице.

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Станислав Стороженко

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