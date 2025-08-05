В Молдове пророссийская глава Гагаузии получила семь лет тюрьмы

Диктатор Владимир Путин и Евгения Гуцул (Фото: Evghenia Guțul/Telegram)

Кишиневский суд приговорил главу молдавской автономной области Гагаузия Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии Шор. Об этом сообщает TV8.

Суд признал Гуцул виновной в незаконном ввозе денег, полученных от организованной преступной группы из России, для финансирования деятельности пророссийской партии олигарха Илана Шора в 2019-2022 годах.

Прокуратура требовала для главы Гагаузии девять лет тюрьмы.

Также по делу о незаконном финансировании суд признал виновной бывшего секретаря центрального офиса Шор Светлану Попан и приговорил ее к шести годам лишения свободы. Прокуратура требовала для нее восемь лет тюремного заключения.

Адвокаты осужденных заявили о намерении обжаловать решение суда первой инстанции.

Гуцул и Попан были арестованы в зале суда и доставлены в исправительную колонию до решения по апелляции.

До вынесения приговора Гуцул находилась под домашним арестом, а Попан – под наблюдением следствия.