В Молдове пророссийская глава Гагаузии получила семь лет тюрьмы
Кишиневский суд приговорил главу молдавской автономной области Гагаузия Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии Шор. Об этом сообщает TV8.
Суд признал Гуцул виновной в незаконном ввозе денег, полученных от организованной преступной группы из России, для финансирования деятельности пророссийской партии олигарха Илана Шора в 2019-2022 годах.
Прокуратура требовала для главы Гагаузии девять лет тюрьмы.
Также по делу о незаконном финансировании суд признал виновной бывшего секретаря центрального офиса Шор Светлану Попан и приговорил ее к шести годам лишения свободы. Прокуратура требовала для нее восемь лет тюремного заключения.
Адвокаты осужденных заявили о намерении обжаловать решение суда первой инстанции.
Гуцул и Попан были арестованы в зале суда и доставлены в исправительную колонию до решения по апелляции.
До вынесения приговора Гуцул находилась под домашним арестом, а Попан – под наблюдением следствия.
- 26 марта 2025 года Гуцул был задержан. в аэропорту Кишинева по делу о незаконном финансировании партии Шор, которая была запрещена в Молдове в 2023 году.
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