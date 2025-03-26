В Молдове задержали лидера гагаузов Гуцул, которая ездила к Путину

Отмечается, что в Молдове исчезли два других пророссийских депутата, которых подозревают по аналогичной статье

Евгения Гуцул (Фото: EPA/DUMITRU DORU)

В Молдове задержана лидер пророссийского этнического меньшинства гагаузов Евгения Гуцул. Об этом сообщила представитель Антикоррупционного центра Молдовы Анжела Старински, передает Rueters.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Гуцул задержали на 72 часа в аэропорту Кишинева вечером 25 марта. Произошло это после того, как пропали два других разыскиваемых пророссийских депутата – Александр Нестеровский и Ирина Лозован.

"Действия предпринимаются в рамках уголовного дела", – сообщила Старински.

Отмечается, что Гуцул подозревают в незаконном финансировании ныне запрещенной в Молдове пророссийской партии "Шор". По данным следствия, в 2019–2022 годах Гуцул, работая секретарем в этой партии, систематически ввозила в Молдову деньги, полученные от организованной преступной группы из России.

А в 2023 году Гуцул была избрана башканом (главой) гагаузов при поддержке беглого бизнес Илана Шора. Его в том же году приговорили к 15 годам тюрьмы в связи с исчезновением миллиарда долларов из молдовских банков. Также Гуцул встречалась с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве в 2024 году.

Отмечается, что исчезнувший депутат Нестеровский ранее был приговорен к 12 годам тюрьмы по схожему обвинению, а Лозован – ожидала оглашения обвинения. Оба были соратниками бизнесмена Шора, которого власти Молдовы обвиняют в "перекачке" крупных сумм в Молдову для того, чтобы влиять на выборы.

Путин и Гуцул (Фото: Evghenia Guțul/Telegram)

Справка. Гагаузия – регион на юге Молдовы с населением 140 000 человек, образованный в 1994 году. Населен преимущественно гагаузами, то есть тюркским народом, который выступает за тесные связи с Россией. Столица Гагаузии — город Комрат.



