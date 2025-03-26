У Молдові затримали лідерку гагаузів Гуцул, яка їздила до Путіна
У Молдові затримано лідерку проросійської етнічної меншини гагаузів Євгенію Гуцул. Про це повідомила представниця Антикорупційного центру Молдови Анжела Старінскі, повідомляє Rueters.
Гуцул затримали на 72 години в аеропорту Кишинева ввечері 25 березня. Сталося це після того, як зникли два інші розшукувані проросійські депутати – Олександр Нестеровський та Ірина Лозован.
"Дії робляться в рамках кримінальної справи", – повідомила Старінскі.
Зазначається, що Гуцул підозрюють у незаконному фінансуванні забороненої в Молдові проросійської партії "Шор". За даними слідства, у 2019-2022 роках Гуцул, працюючи секретарем у цій партії, систематично ввозила до Молдови гроші, отримані від організованої злочинної групи з Росії.
А у 2023 році Гуцул була обрана башканом (головою) гагаузів за підтримки бізнесмена-втікача Ілана Шора. Його в тому ж році засудили до 15 років ув'язнення у зв'язку зі зникненням мільярда доларів із молдовських банків. Також Гуцул зустрічалася з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві 2024 року.
Зазначається, що зниклого депутата Нестеровського раніше було засуджено до 12 років в'язниці за схожим звинуваченням, а Лозован – чекала оголошення звинувачення. Обидва були соратниками бізнесмена Шора, якого влада Молдови звинувачує у "перекачуванні" великих сум до Молдови для того, щоб впливати на вибори.
- 13 лютого на півдні Молдови вибухнули два "шахеди". МЗС країни терміново викликало посла Росії
- 2 березня Макрон заявив, що Путін може напасти на Молдову, а можливо, і Румунію.
- 20 березня СБУ повідомила, що мешканець Придністров'я намагався вкрасти секретні дронові технології України для Росії