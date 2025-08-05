У Молдові проросійська глава Гагаузії отримала сім років тюрми

Диктатор Володимир Путін та Євгенія Гуцул (Фото: Evghenia Guțul/Telegram)

Кишинівський суд засудив главу молдовської автономної області Гагаузії Євгенію Гуцул до семи років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування партії Шор. Про це повідомляє TV8.

Суд визнав Гуцул винною у нелегальному ввезенні грошей, отриманих від організованої злочинної групи з Росії, для фінансування діяльності проросійської партії олігарха Ілана Шора у 2019-2022 роках.

Прокуратура просила для глави Гагаузії дев'ять років тюрми.

Також у справі про незаконне фінансування суд визнав винною колишню секретарку центрального офісу Шор Світлану Попан та засудив її до шести років позбавлення волі. Для неї прокуратура просила вісім років ув'язнення.

Адвокати засуджених заявили про намір оскаржити рішення суду першої інстанції.

Гуцул та Попан були арештовані у залі суду та доставлені до виправної колонії до рішення апеляції.

До вироку суду Гуцул перебувала під домашнім арештом, а Попан – під наглядом слідства.