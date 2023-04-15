В Москве отменили митинги и шествия на 1 мая, боятся Украину – росСМИ
В Москве в этом году не будут проводиться митинги и шествия, посвященные 1 мая, несмотря на то, что столица страны-агрессора находится относительно далеко от военных действий, которые Россия ведет против Украины. Об этом рассказал российским пропагандистам заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов РФ Александр Шершуков.
Он заявил, что в Москве не будет шествий и митингов, но планируется торжественное заседание, в котором будет участвовать "профсоюзный актив".
Шершуков уточнил, что причиной отмены является "достаточно высокий уровень террористической опасности", в том числе в регионах, которые находятся далеко от места проведения "военной спецоперации".
- 10 апреля сообщалось, что россияне отменили парады на 9 мая в Курске и Белгороде.
- 12 апреля стало известно, что в Крыму оккупанты отменили все массовые гуляния на майские праздники.
Читайте также: "Момент краха". Буданов предсказал "сейсмические изменения" в РФ, которые прекратят войну
Комментарии