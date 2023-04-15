UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Москве отменили митинги и шествия на 1 мая, боятся Украину – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2023, 13:04
В Москве отменили митинги и шествия на 1 мая, боятся Украину – росСМИ - Фото
Фото: EPA

В Москве в этом году не будут проводиться митинги и шествия, посвященные 1 мая, несмотря на то, что столица страны-агрессора находится относительно далеко от военных действий, которые Россия ведет против Украины. Об этом рассказал российским пропагандистам заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов РФ Александр Шершуков.

Он заявил, что в Москве не будет шествий и митингов, но планируется торжественное заседание, в котором будет участвовать "профсоюзный актив".

Шершуков уточнил, что причиной отмены является "достаточно высокий уровень террористической опасности", в том числе в регионах, которые находятся далеко от места проведения "военной спецоперации".

Читайте также: "Момент краха". Буданов предсказал "сейсмические изменения" в РФ, которые прекратят войну

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Москва
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 