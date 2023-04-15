В Москве отменили митинги и шествия на 1 мая, боятся Украину – росСМИ

В Москве в этом году не будут проводиться митинги и шествия, посвященные 1 мая, несмотря на то, что столица страны-агрессора находится относительно далеко от военных действий, которые Россия ведет против Украины. Об этом рассказал российским пропагандистам заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов РФ Александр Шершуков.

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Он заявил, что в Москве не будет шествий и митингов, но планируется торжественное заседание, в котором будет участвовать "профсоюзный актив".

Шершуков уточнил, что причиной отмены является "достаточно высокий уровень террористической опасности", в том числе в регионах, которые находятся далеко от места проведения "военной спецоперации".

10 апреля сообщалось, что россияне отменили парады на 9 мая в Курске и Белгороде.

12 апреля стало известно, что в Крыму оккупанты отменили все массовые гуляния на майские праздники.

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Наталія Медведєва

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