Фото: российский пропагандистский ресурс РИА Новости

В Москве подорвали авто заместителя начальника воинской части спутниковой связи ВС РФ Андрея Торгашова. Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По данным ASTRA, взрыв на севере Москвы произошел в Toyota Land Cruiser, который принадлежит замначальника ПДРЦ в/ч 33790 в Подмосковье Андрею Торгашову.

Как пишет Mash, сам кадровый офицер РФ был в авто на момент взрыва около 06:30, а после детонации "перебинтовал себя, несмотря на то что ему оторвало ступни ног самодельной бомбой". Его жене якобы посекло лицо осколками, а Торгашов, по данным пропагандистов, сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.

Пропагандистам из ТАСС в МВД РФ сообщили, что была детонация взрывного устройства, установленного в авто.

Правоохранители исследуют место взрыва машины на севере Москвы, жителей просят не выходить из дома и отойти от окон, передают пропагандисты из РИА Новости.

В апреле ГУР сожгло российский многоцелевой вертолет Ка-32, который находился на московском международном аэродроме "Остафьево".

Смотрите также: В центре Москвы появилась надпись "ГУР" на памятнике Жукову – видео