В центре Москвы появилась надпись "ГУР" на памятнике Жукову – видео
На Манежной площади Москвы на памятнике советскому маршалу Георгию Жукову появилась надпись "ГУР" – аббревиатура Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили российские каналы Baza и Astra.
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LIGA.net получила соответствующее видео от представителей общественной инициативы "Молодежь за ГУР".
По данным российских каналов, надпись на памятнике якобы оставили две медсестры – 55-летняя Вера Николаева и 28-летняя Анастасия Лысенкова.
Издание сообщают, что женщины были задержаны сразу после того, как они сделали надпись, якобы по указанию телефонных мошенников, с которыми общались около недели. Вечером 4 июня женщины были отправлены в СИЗО.
- В ночь на 9 мая 2024 года дроны СБУ поразили две нефтебазы в Краснодарском крае России.
- В тот же день дрон СБУ нанес рекордный по дальности удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Башкортостане, сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.
- Собеседник в разведке сообщил о новом рекорде украинского дрона: 26 мая он атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в городе Орск Оренбургской области – в 1800 км от границы с Украиной.
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