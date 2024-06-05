На Манежной площади Москвы на памятнике советскому маршалу Георгию Жукову появилась надпись "ГУР" – аббревиатура Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили российские каналы Baza и Astra.

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LIGA.net получила соответствующее видео от представителей общественной инициативы "Молодежь за ГУР".

По данным российских каналов, надпись на памятнике якобы оставили две медсестры – 55-летняя Вера Николаева и 28-летняя Анастасия Лысенкова.

Фото: Telegram

Издание сообщают, что женщины были задержаны сразу после того, как они сделали надпись, якобы по указанию телефонных мошенников, с которыми общались около недели. Вечером 4 июня женщины были отправлены в СИЗО.

В ночь на 9 мая 2024 года дроны СБУ поразили две нефтебазы в Краснодарском крае России.

В тот же день дрон СБУ нанес рекордный по дальности удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Башкортостане, сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.

Собеседник в разведке сообщил о новом рекорде украинского дрона: 26 мая он атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в городе Орск Оренбургской области – в 1800 км от границы с Украиной.

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