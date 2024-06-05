У центрі Москви з'явився напис "ГУР" на пам'ятнику Жукову – відео
На Манежній площі Москви на пам'ятнику радянському маршалу Георгію Жукову з'явився напис "ГУР" – це абревіатура Головного управління розвідки Міноборони України. Про це повідомили російські канали Baza та Astra.
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LIGA.net отримала відповідне відео від представників громадської ініціативи "Молодь за ГУР".
За даними російських каналів, напис на пам'ятнику нібито залишили дві медсестри – 55-річна Віра Ніколаєва та 28-річна Анастасія Лисенкова.
Видання повідомляють, що жінок затримали відразу після того, як вони зробили напис, начебто за вказівкою телефонних шахраїв, з якими спілкувалися близько тижня. Ввечері 4 червня жінок відправили в СІЗО.
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