На Манежній площі Москви на пам'ятнику радянському маршалу Георгію Жукову з'явився напис "ГУР" – це абревіатура Головного управління розвідки Міноборони України. Про це повідомили російські канали Baza та Astra.

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LIGA.net отримала відповідне відео від представників громадської ініціативи "Молодь за ГУР".

За даними російських каналів, напис на пам'ятнику нібито залишили дві медсестри – 55-річна Віра Ніколаєва та 28-річна Анастасія Лисенкова.

Фото: Telegram

Видання повідомляють, що жінок затримали відразу після того, як вони зробили напис, начебто за вказівкою телефонних шахраїв, з якими спілкувалися близько тижня. Ввечері 4 червня жінок відправили в СІЗО.

У ніч проти 9 травня 2024 року дрони СБУ уразили дві нафтобази в Краснодарському краї Росії.

Того ж дня дрон СБУ завдав рекордного за дальністю удару по нафтопереробному заводу росіян у Башкортостані, повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки й оборони.

Співрозмовник у розвідці повідомив про новий рекорд українського дрона: 26 травня він атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" у місті Орськ Оренбурзької області – за 1800 км від кордону з Україною.

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