У Москві підірвано авто із топпосадовцем центру супутникового зв'язку ЗС РФ – три відео з місця

Фото: російський пропагандистський ресурс РІА Новості

У Москві підірвали автомобіль заступника начальника військової частини супутникового зв'язку ЗС РФ Андрія Торгашова. Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

За даними ASTRA, вибух на півночі Москви стався в Toyota Land Cruiser, який належить заступнику начальника ПДРЦ в/ч 33790 у Підмосков'ї Андрію Торгашову.

Як пише Mash, сам кадровий офіцер РФ був у авто на момент вибуху близько 06:30, а після детонації "перебинтував себе, попри те що йому відірвало ступні ніг саморобною бомбою". Його дружині нібито посікло обличчя уламками, а Торгашов, за даними пропагандистів, зараз у реанімації у тяжкому стані.

Пропагандистам із ТАСС у МВС РФ повідомили, що була детонація вибухового пристрою, встановленого в авто.

Правоохоронці досліджують місце вибуху машини на півночі Москви, мешканців просять не виходити з дому та відійти від вікон, передають пропагандисти з РІА Новості.

У квітні ГУР спалило російський багатоцільовий гелікоптер Ка-32, який знаходився на московському міжнародному аеродромі "Остаф'єво".

Дивіться також: У центрі Москви з'явився напис "ГУР" на пам'ятнику Жукову – відео