Вечером 12 апреля в посольстве Франции в РФ нашли коробку с костями, пишет российское государственное пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Кости в посылке обнаружили с помощью сканера. Ее не стали открывать, вынесли за пределы посольства и вызвали полицию, пишет ресурс страны-террориста.

Внутри посылки, предположительно, кости мелкого животного или птицы в белом пакете с надписью "Почта России", а отправителем указан Пьетро Нотарианни, умерший в 2006 году итальянский продюсер, пишут росСМИ.

По их данным, в июне 2022 года посольство Франции в Москве получило посылку с костями, бахилами и письмом на французском языке, а в декабре – с мертвой мышью и мертвым пауком. Обе посылки также отправляли от имени Нотарианни, пишут пропагандисты.

30 ноября 2022 года в украинском посольстве взорвалась посылка со взрывчаткой, ее отправили на имя посла.

2 декабря посольство Украины в Испании получило окровавленный конверт с глазами животных.

Читайте также: В Москве возле ТЭЦ обнаружили неизвестный снаряд, вызвали саперов – росСМИ

Артем Джеріпа

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.