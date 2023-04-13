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В Москве посольство Франции получило посылку с костями – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 12:23
В Москве посольство Франции получило посылку с костями – росСМИ - Фото
Посольство Франции в Москве (фото: Reuters)

Вечером 12 апреля в посольстве Франции в РФ нашли коробку с костями, пишет российское государственное пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Кости в посылке обнаружили с помощью сканера. Ее не стали открывать, вынесли за пределы посольства и вызвали полицию, пишет ресурс страны-террориста.

Внутри посылки, предположительно, кости мелкого животного или птицы в белом пакете с надписью "Почта России", а отправителем указан Пьетро Нотарианни, умерший в 2006 году итальянский продюсер, пишут росСМИ.

По их данным, в июне 2022 года посольство Франции в Москве получило посылку с костями, бахилами и письмом на французском языке, а в декабре – с мертвой мышью и мертвым пауком. Обе посылки также отправляли от имени Нотарианни, пишут пропагандисты.

  • 30 ноября 2022 года в украинском посольстве взорвалась посылка со взрывчаткой, ее отправили на имя посла.
  • 2 декабря посольство Украины в Испании получило окровавленный конверт с глазами животных.

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Артем Джеріпа
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