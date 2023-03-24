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В Москве возле ТЭЦ обнаружили неизвестный снаряд, вызвали саперов – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 17:32
В Москве возле ТЭЦ обнаружили неизвестный снаряд, вызвали саперов – росСМИ - Фото
Россия - тюрьма народов (Фото - EPA)

Российские пропагандистские СМИ сообщают, что в Москве в 50 метрах от проходной ТЭЦ-20 на улице Вавилова обнаружили неизвестный снаряд. На место вызвали саперов, территорию оцепили.

РосСМИ пишут, что специалисты выясняют, представляет ли снаряд опасность. Как он оказался возле теплоэлектроцентрали, устанавливается.

  • 18 марта в Подмосковье, в Долгопрудном, произошел пожар на территории одного из крупнейших предприятий химической промышленности "Тонкий органический синтез".
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Вадим Ребрина
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Россия снаряд тэц
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