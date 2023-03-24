В Москве возле ТЭЦ обнаружили неизвестный снаряд, вызвали саперов – росСМИ

Российские пропагандистские СМИ сообщают, что в Москве в 50 метрах от проходной ТЭЦ-20 на улице Вавилова обнаружили неизвестный снаряд. На место вызвали саперов, территорию оцепили.

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РосСМИ пишут, что специалисты выясняют, представляет ли снаряд опасность. Как он оказался возле теплоэлектроцентрали, устанавливается.

18 марта в Подмосковье, в Долгопрудном, произошел пожар на территории одного из крупнейших предприятий химической промышленности "Тонкий органический синтез".

Сегодня, 24 марта, в городе Арамиль (Свердловская область, РФ) загорелся цех завода пластмасс.

Вадим Ребрина

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