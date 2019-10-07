В НАПК заявили, что открыли декларации всех военных прокуроров

НАПК

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявили, что открыли доступ к декларациям военных прокуроров. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

"Сегодня Национальное агентство завершило работы по открытию доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части Реестра", - сказано в сообщении.

В НАПК уточнили, что всего было открыто 596 документов по 117 военным прокурорам.

16 сентября главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление , обеспечивающее изъятие деклараций военных прокуроров из публичного доступа.

Это постановление о применении специальных мер безопасности к сотрудникам, участвующим в расследовании уголовного дела по фактам решения и ведения представителями власти и вооруженных сил России агрессивной войны против Украины внес в 2017 году тогдашний военный прокурор Анатолий Матиос

4 октября декларации начали рассекречивать

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