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В НАПК заявили, что открыли декларации всех военных прокуроров

В НАПК заявили, что открыли декларации всех военных прокуроров - Фото
НАПК
07.10.2019, 19:27

Всего открыли почти 600 документов

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявили, что открыли доступ к декларациям военных прокуроров. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

"Сегодня Национальное агентство завершило работы по открытию доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части Реестра", - сказано в сообщении.

В НАПК уточнили, что всего было открыто 596 документов по 117 военным прокурорам.

  • 16 сентября главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление, обеспечивающее изъятие деклараций военных прокуроров из публичного доступа.
  • Это постановление о применении специальных мер безопасности к сотрудникам, участвующим в расследовании уголовного дела по фактам решения и ведения представителями власти и вооруженных сил России агрессивной войны против Украины внес в 2017 году тогдашний военный прокурор Анатолий Матиос.
  • 4 октября декларации начали рассекречивать.

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