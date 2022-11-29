В НАТО снова рассматривают передачу Украине истребителей МиГ-29 и F-16 – отставной адмирал

В странах НАТО вернулись к рассмотрению возможности передачи Украине истребителей. Об этом пишет адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в колонке для Bloomberg.

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Как отмечается, лидеры стран НАТО пересматривают идею, от которой отказались в первые дни войны, о передаче Украине самолетов.

По информации Ставридиса, сейчас обсуждается предоставление Вооруженным Силам Украины либо истребителей МиГ-29 советских времен, либо даже излишков американских F-16 – простых в освоении многоцелевых истребителей.

8 марта в Варшаве сообщили, что готовы бесплатно переместить свои истребители МиГ-29 на военную базу США "Рамштайн" в Германии для последующей передачи Украине. Польское правительство обратилось к другим странам НАТО, имеющим МиГ-29, с призывом поступить так же.

В Пентагоне, однако, заявили, что такие операции "вызывают серьезные сомнения" для всего НАТО и это "сложный вопрос".

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Наталія Медведєва

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