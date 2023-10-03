В Николаеве раздался взрыв. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности
03.10.2023, 09:52
Взрыв (Иллюстративный фото)
В Николаевской области во время воздушной тревоги раздался взрыв, сообщила собеседница LIGA.net в городе. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в области.
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В 09:29 в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы заявили о ракетной опасности.
Источник LIGA.net, а также корреспонденты Общественное Николаев заявили о звуке взрыва в городе.
Мониторинговые чаты предполагают, что был нанесен удар российской высокоточной авиационной ракетой Х-59 или сверхзвуковой Х-31П.
Местные власти пока никак не комментировали ситуацию.
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