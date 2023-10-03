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В Николаеве раздался взрыв. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 09:52
В Николаеве раздался взрыв. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности - Фото
Взрыв (Иллюстративный фото)

В Николаевской области во время воздушной тревоги раздался взрыв, сообщила собеседница LIGA.net в городе. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в области.

В 09:29 в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы заявили о ракетной опасности.

Источник LIGA.net, а также корреспонденты Общественное Николаев заявили о звуке взрыва в городе.

Мониторинговые чаты предполагают, что был нанесен удар российской высокоточной авиационной ракетой Х-59 или сверхзвуковой Х-31П.

Местные власти пока никак не комментировали ситуацию.

Новость дополняется...

Милана Головань
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войнавзрывНиколаев
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