В Николаеве раздался взрыв. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности

В Николаевской области во время воздушной тревоги раздался взрыв, сообщила собеседница LIGA.net в городе. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в области.

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В 09:29 в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы заявили о ракетной опасности.

Источник LIGA.net, а также корреспонденты Общественное Николаев заявили о звуке взрыва в городе.

Мониторинговые чаты предполагают, что был нанесен удар российской высокоточной авиационной ракетой Х-59 или сверхзвуковой Х-31П.

Местные власти пока никак не комментировали ситуацию.

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