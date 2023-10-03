У Миколаєві пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку
03.10.2023, 09:52
Вибух (Ілюстративне фото)
У Миколаївській області під час повітряної тривоги пролунав вибух, повідомила співрозмовниця LIGA.net у місті. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку в області.
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О 09:29 у Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили заявили про ракетну небезпеку.
Джерело LIGA.net, а також кореспонденти Суспільне Миколаїв заявили про звук вибуху в місті.
Моніторингові чати припускають, що було завдано удару російською високоточною авіаційною ракетою Х-59 або надзвуковою Х-31П.
Місцева влада поки що ніяк не коментувала ситуацію.
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