У Миколаєві пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку

У Миколаївській області під час повітряної тривоги пролунав вибух, повідомила співрозмовниця LIGA.net у місті. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку в області.

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О 09:29 у Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили заявили про ракетну небезпеку.

Джерело LIGA.net, а також кореспонденти Суспільне Миколаїв заявили про звук вибуху в місті.

Моніторингові чати припускають, що було завдано удару російською високоточною авіаційною ракетою Х-59 або надзвуковою Х-31П.

Місцева влада поки що ніяк не коментувала ситуацію.

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