В Николаеве умерли еще двое пострадавших от ракетного удара РФ – мэр города

В больнице умерли еще двое пострадавших от вчерашнего ракетного удара оккупантов по Николаеву. Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

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Мэр написал, что в больнице скончались двое раненых – один 1977, другой 1979 года рождения.

По его данным, всего после ракетного удара РФ за медицинской помощью обратилось 19 человек.

29 июля российские оккупанты ударили по Николаеву из РСЗО кассетными боеприпасами, снаряды разорвались возле остановки общественного транспорта. С учетом сегодняшних сообщений, число жертв этого удара составило уже семь человек.

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Сергей Бережной

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