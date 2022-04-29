В Новоайдаре из-под носа россиян похитили коллаборанта, его нашли с пулей в голове – ГУР

Во временно оккупированном Новоайдаре Луганской области нашли убитым местного коллаборанта Павла Шароградского. Об этом сообщает Главное управление разведки.

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По данным ГУР, Шароградский исчез 25 апреля из помещения Щастинской РГА, где участвовал в "совещании" с россиянами. После этого его обнаружили убитым выстрелом в голову.

Разведка сообщает, что Шароградский работал директором коммунального центра "Спорт для всех" и был учредителем ОО "Новоайдарская сечь". После начала оккупации Новоайдара предоставлял россиянам информацию об участниках АТО/ООС, членах их семей и сотрудниках местной администрации.

В отношении Шароградского было возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Сегодня появилось видео с места взрыва в отделении полиции во временно оккупированной Кременной, где оккупанты совещались с коллаборантами.

24 апреля 2022 года сообщалось, что СБУ задержала депутата одного из местных советов Херсонской области, который сотрудничал с оккупантами.

28 апреля фракция Слуги народа в Раде приостановила членство депутата Алексея Ковалева, который подозревается в госизмене, и обратились в правоохранительные органы с призывом возбудить соответствующее уголовное дело.

Сергей Бережной

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