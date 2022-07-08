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В Новой Каховке застрелен полицейский-коллаборант – Центр национального сопротивления

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 19:53
В Новой Каховке застрелен полицейский-коллаборант – Центр национального сопротивления - Фото
Сергей Томка (фото - most.ks.ua)

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области убит сотрудник полиции, который перешел на сторону оккупантов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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По данным Центра, полицейский Сергей Томка сразу после оккупации перешел на сторону россиян, у которых был заместителем руководителя "полиции".

"Предатель занимался информационными и политическими мероприятиями, то есть пропагандой. Коллаборант построил яркую карьеру, но она была недолгой. 7 июля его застрелили в своей машине", – сказано в сообщении.

  • 18 июня во временно оккупированном россиянами Херсоне неизвестные попытались ликвидировать коллаборанта Евгения Соболева, которого оккупанты назначили "главой областного УФСИН".
  • 22 июня начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил подрыв в Херсонской области автомобиля народного депутата Слуги народа Алексей Ковалева, которого Госбюро расследований подозревает в коллаборационизме.

Читайте также: Во время оккупации Ворзеля женщина указывала россиянам на патриотов – СБУ

Вадим Ребрина
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коллаборационизм новая каховка
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