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Во время оккупации Ворзеля женщина указывала россиянам на патриотов – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 12:58
Во время оккупации Ворзеля женщина указывала россиянам на патриотов – СБУ - Фото
Фото - СБУ

В Киевской области задержана гражданка Украины, которая, как сообщает СБУ, указывала оккупантам места жительства участников АТО и бойцов Теробороны в Ворзеле, а также мародерствовала вместе с россиянами.

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Также в сводке СБУ сказано, что Служба завершила досудебное расследование в отношении агента РФ в Киеве, который собирал разведданные по обороне столицы. Злоумышленник был задержан при попытке передачи секретной информации спецслужбам агрессора. Обвинительный акт относительно подозреваемого направлен в суд. 

СБУ сообщает, что руководитель одного из крупнейших государственных агрохолдингов в Луганской области передал террористической организации "ЛНР" имущественный комплекс и продукцию госпредприятия на временно оккупированной территории Старобельского района, в том числе урожай зерновых. Оккупационная администрация обещала ему "сохранение должности". Коллаборанту сообщено о подозрении.

Фото – СБУ

  • 5 июля СБУ сообщила, что подозревает в работе на ФСБ РФ помощника одного из народных депутатов. По данным LIGA.net, речь идет о помощнике нардепа Юрия Здебского из фракции Слуги народа.
Сергей Бережной
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