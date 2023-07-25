В новый пакет помощи США на $400 млн войдут нанодроны Hornet и боеприпасы для HIMARS – AP
США передадут Украине дополнительную военную помощь на сумму до $400 млн, в том числе боеприпасы для передовых систем ПВО и разведывательные дроны Hornet. Об этом сообщает Associated Press.
Несколько официальных источников сообщили агентству, что в новый пакет военной помощи войдут:
- ракеты для HIMARS и NASAMS,
- ракеты воздух-земля Hydra-70,
- противовоздушные ракеты Stinger,
- противотанковые ракеты Javelin,
- 32 бронемашины Stryker,
- артиллерийские снаряды,
- боеприпасы для стрелкового оружия,
- разведывательные нанодроны Hornet.
Пакет помощи направлен в рамках PDA (presidential drawdown authority) – то есть, из фонда администрации президента и из имеющихся запасов Пентагона. Поскольку официально о выделении помощи пока не объявлено, источники AP говорили на условии анонимности.
22 июля 2023 года сообщалось, что 25 июля США планируют объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до $400 млн, в основном состоящей из артиллерии, ракет ПВО и наземной техники.
- 14 июля Палата представителей Конгресса США отклонила поправки в оборонный бюджет на 2024 год, предусматривавшие прекращение или ограничение военной помощи Украине.
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