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До нового пакета допомоги США на $400 млн увійдуть нанодрони Hornet та боєприпаси для HIMARS – AP

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 07:32
До нового пакета допомоги США на $400 млн увійдуть нанодрони Hornet та боєприпаси для HIMARS – AP - Фото
Дрон розвідки Black Hornet (Фото - Wikipedia)

США передадуть Україні додаткову військову допомогу на суму до $400 млн, зокрема боєприпаси для передових систем ППО та розвідувальні дрони Hornet. Про це повідомляє Associated Press.

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Декілька офіційних джерел повідомили агентству, що до нового пакета військової допомоги увійдуть:

- ракети для HIMARS та NASAMS,
– ракети повітря-земля Hydra-70,
– протиповітряні ракети Stinger,
– протитанкові ракети Javelin,
– 32 бронемашини Stryker,
– артилерійські снаряди,
– боєприпаси для стрілецької зброї,
– розвідувальні нанодрони Hornet.

Пакет допомоги спрямований в рамках PDA (presidential drawdown authority) – тобто, з фонду адміністрації президента та наявних запасів Пентагону. Оскільки офіційно про виділення допомоги наразі не оголошено, джерела AP говорили за умови анонімності.

22 липня 2023 року повідомлялося, що 25 липня США планують оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму до $400 млн, що здебільшого складається з артилерії, ракет ППО та наземної техніки.

  • 14 липня Палата представників Конгресу США відхилила поправки до оборонного бюджету на 2024 рік, які передбачали припинення чи обмеження військової допомоги Україні.

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Сергій Бережний
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