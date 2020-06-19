В обход Рады: экс-регионала могут назначить и.о. министра образования - Арахамия

Сергей Шкарлет и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Сергея Шкарлета могут назначить исполняющим обязанности министра образования. Об этом в комментарии Радио свобода заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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Арахамия назвал два сценария. Первый - Шкарлета могут назначить временно исполняющим обязанности главы МОН, для этого не потребуется голосование в Верховной Раде, решение примет Кабмин. Второй - кандидатуру Шкарлета через неделю попытаются провести через парламент.

По словам Арахамии, консультации еще продолжаются.

На вопрос, почему не рассматривается вариант назначить министром действующую и.о. главы МОН Любомиру Мандзий, Арахамия ответил, что премьер-министр Денис Шмыгаль считает Шкарлета более сильным менеджером.

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Сегодня нардеп из Слуги народа Александр Качура сообщил в Telegram, что у фракции нет голосов для назначения Шкарлета министром.

По мнению собеседника LIGA.net во фракции, "у фракции кандидат ни доверия, ни уважения не вызвал". По его словам, фракция не услышала от Шкарлета программы и планов, "зато ясно увидела, что "система образования" и "Партия регионов" (в которой ранее состоял Шкарлет - ред.) - глубоко токсичное сочетание и для объединительной электоральной повестки, и для повестки новых лиц".

Кандидатуру Шкарлета должны были вынести на голосование вчера, но комитет парламента по образованию не поддержал ее. Сегодня во время заседания Рады нардеп из СН Гео Лерос рассказал, что во фракции из-за такой позиции комитета идет сбор подписей за отставку его главы Сергея Бабака, Бабак так же подтвердил эту информацию.

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Сергей Шкарлет - бывший член Партии регионов, ректор Черниговского национального технологического университета.

6 июня на встрече с журналистами президент Владимир Зеленский заявил , что на должность министра образования и науки претендуют как минимум четыре кандидата, один из которых — Шкарлет. На реплику о том, что он бывший регионал, Зеленский ответил, что "тогда всех учителей загоняли в Партию регионов".

Зеленский заявил 17 июня премьер Шмыгаль внес кандидатуру Шкарлета в Раду.

Вчера стало известно, что Зеленский просил фракцию СН проголосовать за Шкарлета.