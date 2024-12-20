В обновлении Резерв+ теперь можно уточнять данные столько, сколько нужно

Новый сервис позволяет изменять персональную информацию в реестре "Оберіг", в том числе номер телефона, электронную почту и адрес проживания

Резерв+ (Фото: Depositphotos)

В мобильном приложении для военнообязанных Резерв+ появился новый сервис – повторное уточнение данных. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Новый сервис позволяет пользователям изменять персональную информацию в реестре "Оберіг". Обновление уже доступно для загрузки в Play Market и App Store.

Замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко напомнила, что по закону украинцы обязаны в течение недели сообщать ТЦК о любых изменениях в своих данных.

"Например, адрес проживания или телефон. Это простое действие занимало много времени, поскольку нужно отстоять несколькочасовую очередь. Этим сервисом мы сэкономим время для людей и работников ТЦК", – сказала она.

Чиновница также отметила, что повторное уточнение данных в Резерв+ можно осуществлять неограниченное количество раз, однако не чаще раза в неделю.