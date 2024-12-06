В ОБСЕ новый генсек. Он надеется, что организация поможет завершить войну в Украине

ОБСЕ возглавил Феридун Синирлиоглу, до этого являвшийся министром иностранных дел Турции

Феридун Синирлиоглу (Фото: ЕРА/JUSTIN LANE)

Новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стал бывший министр иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу. Он выразил надежду, что организация поможет завершить российско-украинскую войну, передает Укринформ.

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Синирлиоглу отметил, что ОБСЕ является организацией всеобъемлющей безопасности, "которая ставит дипломатию превыше всего".

"И потому я надеюсь, что если обе стороны [Россия и Украина] начнут процесс, они смогут воспользоваться возможностями и инструментами ОБСЕ", – добавил он, не уточняя деталей о возможных направлениях.

Новый генсек Организации признал, что его деятельность будет непростой из-за "реальных и сложных вызовов, стоящих перед всем регионом ОБСЕ, в частности, войны в Украине".

Он также заверил, что приложит все усилия для освобождения трех украинских сотрудников ОБСЕ – Максима Петрова, Вадима Голды и Дмитрия Шабанова, которые уже почти три года находятся в незаконном заключении в России.