Сибига: Россия хочет мир зон влияния, где сила диктует новые правила и границы
Министр иностранных дел Андрей Сибига предостерег от опасности появления в мире серых зон, которые Россия использует для закрепления своего влияния. Об этом он заявил на проходящем в Мальте заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Сибига подчеркнул, что Киев призывает к ликвидации серых зон и настаивает на геополитической определенности своего евроатлантического будущего.
"Россия хочет второй Ялты или третьего Минска. Она стремится создать мир, где сила диктует новые правила и границы. Никакой Ялты-2 или Минска-3 не будет", – сказал министр.
В то же время Сибига отмечает, что Украина настроена на достижение справедливого мира и уважения международных принципов.
"Мы должны действовать сейчас, чтобы это будущее наступило. Нам нужно ликвидировать серые зоны, потому что Россия превращает их в зоны влияния. Зато нам нужна геополитическая определенность по отношению к Украине как части евроатлантического сообщества", – добавил он.
По мнению дипломата, Россия является главной угрозой безопасности Европы из-за гибридных войн.
"И она таковой и останется. Россия углубляет сотрудничество с Ираном и Северной Кореей, вмешивается в Грузию, Молдову, Западные Балканы и другие государства и ведет гибридную войну против Европы", – подытожил Сибига.
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- 28 ноября глава МИД сказал, что концепция достижения "мира через силу" содержит четыре элемента, один из которых – полное снятие ограничений на поставку Украине вооружения.
- 5 декабря Сибига вышел из зала пленарных заседаний Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе перед началом выступления главы МИД России Сергея Лаврова.