Сибига: Россия хочет мир зон влияния, где сила диктует новые правила и границы

Министр иностранных дел выступил на заседании ОБСЕ и предупредил об опасности

Андрей Сибига прибыл на заседание ОБСЕ в Мальте, 5 декабря 2024 года (Фото: EPA-EFE/Domenic Aquilina)

Министр иностранных дел Андрей Сибига предостерег от опасности появления в мире серых зон, которые Россия использует для закрепления своего влияния. Об этом он заявил на проходящем в Мальте заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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Сибига подчеркнул, что Киев призывает к ликвидации серых зон и настаивает на геополитической определенности своего евроатлантического будущего.

"Россия хочет второй Ялты или третьего Минска. Она стремится создать мир, где сила диктует новые правила и границы. Никакой Ялты-2 или Минска-3 не будет", – сказал министр.

В то же время Сибига отмечает, что Украина настроена на достижение справедливого мира и уважения международных принципов.

"Мы должны действовать сейчас, чтобы это будущее наступило. Нам нужно ликвидировать серые зоны, потому что Россия превращает их в зоны влияния. Зато нам нужна геополитическая определенность по отношению к Украине как части евроатлантического сообщества", – добавил он.

По мнению дипломата, Россия является главной угрозой безопасности Европы из-за гибридных войн.

"И она таковой и останется. Россия углубляет сотрудничество с Ираном и Северной Кореей, вмешивается в Грузию, Молдову, Западные Балканы и другие государства и ведет гибридную войну против Европы", – подытожил Сибига.