Сибіга: Росія хоче світ зон впливу, де сила диктує нові правила і кордони

Міністр закордонних справ виступив на засіданні ОБСЄ та попередив про небезпеку

Андрій Сибіга прибув на засідання ОБСЄ у Мальті, 5 грудня 2024 року (Фото: EPA-EFE/Domenic Aquilina)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга застеріг від небезпеки появи у світі "сірих зон", які Росія використовує для закріплення свого впливу. Про це він заявив на засіданні Організації з безпеки та співробітництва в Європі, що проходить у Мальті.

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Сибіга наголосив, що Київ закликає до ліквідації сірих зон і наполягає на геополітичній визначеності щодо свого євроатлантичного майбутнього.

"Росія хоче другої Ялти або третього Мінська. Вона прагне створити світ, де сила диктує нові правила і кордони. Ніякої Ялти-2 чи Мінська-3 не буде", – сказав міністр.

Водночас Сибіга зазначає, що Україна налаштована на досягнення справедливого миру і поваги до міжнародних принципів.

"Ми повинні діяти зараз, щоб це майбутнє настало. Нам потрібно ліквідувати сірі зони, тому що Росія перетворює їх на зони впливу. Натомість нам потрібна геополітична визначеність щодо України як частини євроатлантичної спільноти", – додав він.

На думку дипломата, Росія є головною загрозою безпеці Європи через гібридні війни.

"І вона такою і залишиться. Росія поглиблює співпрацю з Іраном та Північною Кореєю, втручається у Грузію, Молдову, Західні Балкани та інші держави і веде гібридну війну проти Європи", – підсумував Сибіга.