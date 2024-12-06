У ОБСЄ новий генсек. Він сподівається, що організація допоможе завершити війну в Україні

ОБСЄ очолив Ферідун Сінірліоглу, який до цього був міністром закордонних справ Туреччини

Ферідун Сінірліоглу (Фото: ЕРА/JUSTIN LANE)

Новим генеральним секретарем Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) став колишній міністр закордонних справ Туреччини Ферідун Сінірліоглу. Він висловив сподівання, що організація допоможе завершити російсько-українську війну, передає Укрінформ.

Сінірліоглу зазначив, що ОБСЄ є організацією всеосяжної безпеки, "яка ставить дипломатію понад усе".

"І тому я сподіваюся, що якщо обидві сторони [Росія та Україна] розпочнуть процес, вони зможуть скористатися можливостями та інструментами ОБСЄ", – додав він, не уточнюючи деталей щодо можливих напрямів.

Новий генсек Організації визнав, що його діяльність буде непростою через "реальні та складні виклики, які стоять перед усім регіоном ОБСЄ, зокрема війну в Україні".

Він також запевнив, що докладе всіх зусиль для звільнення трьох українських співробітників ОБСЄ – Максима Петрова, Вадима Голди та Дмитра Шабанова, які вже майже три роки перебувають у незаконному ув'язненні в Росії.