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В ОБСЕ обеспокоены санкциями СНБО против Страны и Московского комсомольца

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2021, 20:36
В ОБСЕ обеспокоены санкциями СНБО против Страны и Московского комсомольца - Фото
Тереза Рибейро (фото - EPA)

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро выразила обеспокоенность практикой применения Украиной санкций против российских и пророссийских СМИ. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

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Там уточнили, что комментарии Рибейро последовали за решениями Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете доступа к "различным новостным агентствам, в том числе к Стране, Ведомостям и Московскому комсомольцу".

"Хотя Украина имеет законное право на защиту своей национальной безопасности, власти должны найти сбалансированное и пропорциональное решение проблем, связанных со СМИ, решение, которое сохранит плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений в соответствии с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ", – сказала Рибейро.

Она считает, что "любые санкции в отношении СМИ должны подвергаться тщательной проверке и сопровождаться эффективными процессуальными гарантиями для предотвращения неправомерного вмешательства".

Рибейро сослалась на свое коммюнике 2021 года, в котором она рекомендовала государствам-участникам "поощрять более широкие дискуссии и открытую, разнообразную и динамичную медиа-среду, в том числе по вопросам, которые они считают "чуждыми" или "неправильными".

20 августа СНБО предложил ввести санкции против главреда сайта Страна Игоря Гужвы, блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий. Связанные с ними сайты должны быть заблокированы. Также СНБО предложил ввести санкции против народного депутата Андрея Деркача и приближенных к нему лиц, главаря террористической организации ДНР Дениса Пушилина и ряда российских сайтов. Президент Владимир Зеленский ввел в действие указанные решения совета.

В СБУ, на основании информации от которой СНБО принял решения о санкциях, заявили, что фигуранты ведут "системную антиукраинскую пропаганду".

Вадим Ребрина
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Игорь Гужва обсе пропаганда сми свобода слова Анатолий Шарий
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