В ОБСЕ осудили нападение на здание канала 112 Украина

Арлем Дезир (фото - EPA)

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение на офисное здание телеканала 112 Украина в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Я осуждаю атаку на здание канала 112 Украина, совершенную сегодня в Киеве. Надеюсь, никто не пострадал, но с таким насилием и угрозами в отношении СМИ нельзя мириться. Это недопустимый акт запугивания, который мог иметь драматические последствия", - сказал Дезир.

Он призвал украинские власти тщательно расследовать это нападение и привлечь виновных к ответственности.

Сегодня ночью неизвестный выстрелил в фасад здания телеканала 112 Украина предположительно из гранатомета. Недалеко от места происшествия полицейские нашли тубус от этого вида оружия.

По факту совершения выстрела СБУ начала уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) УК.