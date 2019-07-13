Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.07.2019, 22:02

В ОБСЕ осудили нападение на здание канала 112 Украина

В ОБСЕ осудили нападение на здание канала 112 Украина - Фото
Арлем Дезир (фото - EPA)

"Это недопустимый акт запугивания, который мог иметь драматические последствия", - сказал представитель ОБСЕ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение на офисное здание телеканала 112 Украина в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Я осуждаю атаку на здание канала 112 Украина, совершенную сегодня в Киеве. Надеюсь, никто не пострадал, но с таким насилием и угрозами в отношении СМИ нельзя мириться. Это недопустимый акт запугивания, который мог иметь драматические последствия", - сказал Дезир.

Он призвал украинские власти тщательно расследовать это нападение и привлечь виновных к ответственности.

Сегодня ночью неизвестный выстрелил в фасад здания телеканала 112 Украина предположительно из гранатомета. Недалеко от места происшествия полицейские нашли тубус от этого вида оружия.

По факту совершения выстрела СБУ начала уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) УК.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Арлем Дезир, обсе, 112 украина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 