В ОБСЕ считают, что СБУ не должна "заходить" в редакции СМИ

Арлем Дезир (фото - EPA)

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, комментируя обыски в офисе 1+1 по делу о незаконном прослушивании премьер-министра, заявил, что "редакция не должна быть местом, куда должна заходить Служба безопасности". Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает Радио Свобода.

"Мы обеспокоены тем, что произошло вчера. Редакция не должна быть местом, куда должна заходить Служба безопасности. Для журналистов важно выполнять свои обязанности без какого-либо давления", - сказал представитель ОБСЕ.

По его мнению, СБУ должна провести "осторожное и прозрачное" расследование указанного дела.

Как уточняет в своей публикации агентство УНИАН (которое, как и телеканал 1+1, принадлежит олигарху Игорю Коломойскому), заявление о том, что СБУ якобы не должна проводить обыски в офисах СМИ, Дезир сделал после вопроса их журналиста.

В издании назвали это уточняющий вопросом. Цитата: "уточняющий вопрос УНИАН, не считает ли Дезир, что проведенные обыски со стороны СБУ ограничивали свободу журналистской деятельности и свободу слова, поскольку очевидно, что журналисты не могли прослушивать премьер-министра Алексея Гончарука, он сказал, что обеспокоен проведенными обысками".

При этом со слов президента Владимира Зеленского известно, что, по информации следствия, в офисе 1+1 монтировали записи, а не осуществляли незаконное прослушивание.