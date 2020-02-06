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В ОБСЕ считают, что СБУ не должна "заходить" в редакции СМИ

В ОБСЕ считают, что СБУ не должна "заходить" в редакции СМИ - Фото
Арлем Дезир (фото - EPA)
06.02.2020, 17:13

Представитель ОБСЕ заявил, что СБУ должна провести "осторожное и прозрачное" расследование дела о незаконном прослушивании главы правительства

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, комментируя обыски в офисе 1+1 по делу о незаконном прослушивании премьер-министра, заявил, что "редакция не должна быть местом, куда должна заходить Служба безопасности". Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает Радио Свобода.

"Мы обеспокоены тем, что произошло вчера. Редакция не должна быть местом, куда должна заходить Служба безопасности. Для журналистов важно выполнять свои обязанности без какого-либо давления", - сказал представитель ОБСЕ.

По его мнению, СБУ должна провести "осторожное и прозрачное" расследование указанного дела.

Как уточняет в своей публикации агентство УНИАН (которое, как и телеканал 1+1, принадлежит олигарху Игорю Коломойскому), заявление о том, что СБУ якобы не должна проводить обыски в офисах СМИ, Дезир сделал после вопроса их журналиста.

В издании назвали это уточняющий вопросом. Цитата: "уточняющий вопрос УНИАН, не считает ли Дезир, что проведенные обыски со стороны СБУ ограничивали свободу журналистской деятельности и свободу слова, поскольку очевидно, что журналисты не могли прослушивать премьер-министра Алексея Гончарука, он сказал, что обеспокоен проведенными обысками".

При этом со слов президента Владимира Зеленского известно, что, по информации следствия, в офисе 1+1 монтировали записи, а не осуществляли незаконное прослушивание.

  • 5 февраля 2020-го в офисе редакции программы "Гроші", которую ранее вел Дубинский, СБУ провела обыск по делу о незаконной прослушке премьера Алексея Гончарука и членов Кабмина.
  • Следствие считает, что к делу о незаконном прослушивании, монтаже и распространении записи разговора Гончарука с другими представителями Кабмина и НБУ могут быть причастны лица, которые пользуются офисом 1+1.

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Арлем Дезир сбу обсе игорь коломойский 1+1
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