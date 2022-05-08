В Одессе 9 мая будет закрыт вокзал и отменены поезда – Укрзалізниця

Завтра, 9 мая, в Одессе из-за комендантского часа на сутки временно отменены пригородные поезда и поезда дальнего сообщения. Об этом сообщает Укрзалізниця в Telegram.

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"Напомним, что в Одессе введут комендантский час с 22:00 8 мая до 05:00 10 мая. В указанный период времени запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений", – сказано в сообщении.

Также в течение действия комендантского часа в городе будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная.

Россия 8 мая нанесла ракетный удар по Одессе.

В Одесской области задержаны 12 человек по подозрению в подготовке провокаций ко 2 мая.

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Яна Катасонова

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