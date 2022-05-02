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В Одессе оккупанты нанесли удар по церкви Московского патриархата – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 20:43
В Одессе оккупанты нанесли удар по церкви Московского патриархата – ОВА - Фото
Фото: vidomosti.kiev.ua

2 мая в Одессе российские оккупанты нанесли ракетный удар о религиозному сооружению Московского патриархата. Об этом заявил спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона.

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Ранее Братчук сообщал, что в результате удара по объекту инфраструктуры есть раненые и погибшие.

Подробности российской атаки на Одессу в ОВА обещают уточнить позже.

По данным местного издания Думская, предварительно, погиб 13-летний подросток, ранена 17-летняя девушка. Есть еще погибшие и пострадавшие.

  • В Одессе с вечера воскресенья начался комендантский час, который продлится до утра вторника. МВД объяснило, что это связано с печально известной датой 2 мая 2014 года, поскольку Россия ежегодно спекулирует на этой теме, устраивая провокации.
  • В Одесской области задержаны 12 человек по подозрению в подготовке провокаций к 2 мая.

Читайте также: Россия обстреляла ракетами Одесский аэропорт

Яна Катасонова
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Одесса московский патриархат сергей братчук
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