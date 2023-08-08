UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Одессе продлили работу кафе и ресторанов. Предупреждают: Без дискотек и прожекторов

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 12:26
В Одессе продлили работу кафе и ресторанов. Предупреждают: Без дискотек и прожекторов - Фото
Одесса (Фото: скриншот видео)

В Одессе и области продлили работу кафе и ресторанов до 23:00, однако без громкой музыки, дискотек и прожекторов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, власти пошли навстречу бизнесу и разрешили заведениям общественного питания работать до 23:00, если у них есть такое желание. 

"Ограничения остаются в отношении развлекательных мероприятий. Напоминаю, что громкая музыка, прожекторы и дискотеки должны завершаться до 22:00", — заявил Кипер.

Глава ОВА подчеркнул, что бизнес пообещал придерживаться правил безопасности и помогать сотрудникам добираться домой вовремя. 

Читайте также: Россияне разрушили морвокзал Измаила. Его отреставрировали всего четыре года назад – фото

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаОдессакомендантский часОлег Киперразвлекательные заведения
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 