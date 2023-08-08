В Одессе продлили работу кафе и ресторанов. Предупреждают: Без дискотек и прожекторов

В Одессе и области продлили работу кафе и ресторанов до 23:00, однако без громкой музыки, дискотек и прожекторов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, власти пошли навстречу бизнесу и разрешили заведениям общественного питания работать до 23:00, если у них есть такое желание.

"Ограничения остаются в отношении развлекательных мероприятий. Напоминаю, что громкая музыка, прожекторы и дискотеки должны завершаться до 22:00", — заявил Кипер.

Глава ОВА подчеркнул, что бизнес пообещал придерживаться правил безопасности и помогать сотрудникам добираться домой вовремя.

24 июля 2023 года Россия атаковала другой дунайский порт – Рени. Тогда им удалось разрушить три склада с зерном.

В ночь на 2 августа армия России запустила группы дронов Shahed по разным областям Украины. Кроме Киева, был атакован Измаил на юге Одесской области.

Противовоздушная оборона сбила 23 беспилотника врага.

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