В Одесі продовжили роботу кафе та ресторанів. Попереджають: Без дискотек та прожекторів
08.08.2023, 12:26
Одеса (Фото: скриншот з відео)
В Одесі та області продовжили роботу кафе та ресторанів до 23:00, проте без гучної музики, дискотек та прожекторів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
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За його словами, влада пішла назустріч бізнесу і дозволила закладам громадського харчування працювати до 23:00, якщо в них є таке бажання.
"Обмеження залишаються щодо розважальних заходів. Нагадую, що гучна музика, прожектори та дискотеки мають завершуватися до 22:00", — заявив Кіпер.
Глава ОВА наголосив, що бізнес пообіцяв дотримуватися правил безпеки та допомагати співробітникам діставатися додому вчасно.
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