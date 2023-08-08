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В Одесі продовжили роботу кафе та ресторанів. Попереджають: Без дискотек та прожекторів

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08.08.2023, 12:26
В Одесі продовжили роботу кафе та ресторанів. Попереджають: Без дискотек та прожекторів - Фото
Одеса (Фото: скриншот з відео)

В Одесі та області продовжили роботу кафе та ресторанів до 23:00, проте без гучної музики, дискотек та прожекторів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, влада пішла назустріч бізнесу і дозволила закладам громадського харчування працювати до 23:00, якщо в них є таке бажання.

"Обмеження залишаються щодо розважальних заходів. Нагадую, що гучна музика, прожектори та дискотеки мають завершуватися до 22:00", — заявив Кіпер.

Глава ОВА наголосив, що бізнес пообіцяв дотримуватися правил безпеки та допомагати співробітникам діставатися додому вчасно.

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Дмитро Гриниченко
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