В Одесі продовжили роботу кафе та ресторанів. Попереджають: Без дискотек та прожекторів

В Одесі та області продовжили роботу кафе та ресторанів до 23:00, проте без гучної музики, дискотек та прожекторів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його словами, влада пішла назустріч бізнесу і дозволила закладам громадського харчування працювати до 23:00, якщо в них є таке бажання.

"Обмеження залишаються щодо розважальних заходів. Нагадую, що гучна музика, прожектори та дискотеки мають завершуватися до 22:00", — заявив Кіпер.

Глава ОВА наголосив, що бізнес пообіцяв дотримуватися правил безпеки та допомагати співробітникам діставатися додому вчасно.

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У ніч проти 2 серпня армія Росії запустила групи дронів Shahed по різних областях України. Окрім Києва, був атакований Ізмаїл на півдні Одеської області.

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