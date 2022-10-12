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В Одессе убирают фото Илона Маска с билбордов – видео

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 15:29
В Одессе убирают фото Илона Маска с билбордов – видео - Фото
Илон Маск (фото - ЕРА)

В Одессе горсовет решил убрать фото миллиардера Илона Маска с билбордов. Об этом горсовет сообщает в Telegram.

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Этими билбордами жители города благодарили за поддержку Украины.

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Вадим Ребрина
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Илон Маск Одесса
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