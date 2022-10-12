В Одессе убирают фото Илона Маска с билбордов – видео

В Одессе горсовет решил убрать фото миллиардера Илона Маска с билбордов. Об этом горсовет сообщает в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Этими билбордами жители города благодарили за поддержку Украины.

3 октября Маск предложил в Twitter свое "видение" окончания российско-украинской войны, согласно которому Украине нужно отказаться от Крыма в пользу России и не вступать в НАТО.

Президент Владимир Зеленский в ответ сделал опрос: какой Илон Маск вам нравится больше – поддерживающий Россию или Украину.

Маска раскритиковали ряд политиков и дипломатов. Например, посол в Германии Андрей Мельник послал его к черту.

Читайте также: Маск отрицает, что разговаривал с Путиным перед твитом с "мирным предложением"

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.