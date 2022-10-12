В Одессе убирают фото Илона Маска с билбордов – видео
12.10.2022, 15:29
Илон Маск (фото - ЕРА)
В Одессе горсовет решил убрать фото миллиардера Илона Маска с билбордов. Об этом горсовет сообщает в Telegram.
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Этими билбордами жители города благодарили за поддержку Украины.
- 3 октября Маск предложил в Twitter свое "видение" окончания российско-украинской войны, согласно которому Украине нужно отказаться от Крыма в пользу России и не вступать в НАТО.
- Президент Владимир Зеленский в ответ сделал опрос: какой Илон Маск вам нравится больше – поддерживающий Россию или Украину.
- Маска раскритиковали ряд политиков и дипломатов. Например, посол в Германии Андрей Мельник послал его к черту.
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