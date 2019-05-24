В Одессе выступит россиянка, поддержавшая аннексию Крыма

Елена Темникова (фото - instagram.com/lenatemnikovaofficial)

В Одессе, в элитном клубе Ibiza Beach Club на пляже Аркадия выступит российская певица Елена Темникова. Об этом сообщается в Facebook одесского клуба.

Там говорят, что перед тем, как пригласить Темникову, направили в СБУ запрос о возможности ее приезда. "СБУ прислала официальный ответ, что запрета на въезд артистки в Украину нет", - говорится в сообщении.

Вместе с тем СМИ сообщают, что местные активисты пригрозили сорвать концерт.

Администрация Ibiza Beach Club опубликовала открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором обвинила одного из руководителей Госпогранслужбы в том, что он якобы дал указание не пропускать Темникову через границу.

В ГПСУ опровергли эту информацию.

«Информация не соответствует действительности. Не знаю, на чем основывается заявление клуба ... У нас не было оснований не пропускать данную гражданку в Украину, поскольку у нас не было для этого причин", - сказал спикер ГПСУ Олег Слободян в комментарии УНИАН.

По его словам, пограничники не получали документа от СБУ, согласно которому Темниковой запрещен въезд в Украину. Слободян сказал, что россиянка уже пересекла границу.

В клубе подтвердили эту информацию, призвав полицию обеспечить безопасность гостей клуба.

В 2017 году Темникова участвовала в концерте в Москве в честь третьей годовщины аннексии Крыма. Россиянка заявила тогда со сцены: "Я обожаю своих президентов, я фанат Путина и Медведева, обожаю наше правительство".