Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.05.2019, 19:15

В Одессе выступит россиянка, поддержавшая аннексию Крыма

В Одессе выступит россиянка, поддержавшая аннексию Крыма - Фото
Елена Темникова (фото - instagram.com/lenatemnikovaofficial)

Администрация Ibiza Beach Club даже обратилась к президенту Зеленскому, потому что пограничники якобы не хотели пускать певицу в Украину

В Одессе, в элитном клубе Ibiza Beach Club на пляже Аркадия выступит российская певица Елена Темникова. Об этом сообщается в Facebook одесского клуба.

Там говорят, что перед тем, как пригласить Темникову, направили в СБУ запрос о возможности ее приезда. "СБУ прислала официальный ответ, что запрета на въезд артистки в Украину нет", - говорится в сообщении.

Вместе с тем СМИ сообщают, что местные активисты пригрозили сорвать концерт.

Администрация Ibiza Beach Club опубликовала открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором обвинила одного из руководителей Госпогранслужбы в том, что он якобы дал указание не пропускать Темникову через границу.

В ГПСУ опровергли эту информацию.

«Информация не соответствует действительности. Не знаю, на чем основывается заявление клуба ... У нас не было оснований не пропускать данную гражданку в Украину, поскольку у нас не было для этого причин", - сказал спикер ГПСУ Олег Слободян в комментарии УНИАН.

По его словам, пограничники не получали документа от СБУ, согласно которому Темниковой запрещен въезд в Украину. Слободян сказал, что россиянка уже пересекла границу.

В клубе подтвердили эту информацию, призвав полицию обеспечить безопасность гостей клуба.

В 2017 году Темникова участвовала в концерте в Москве в честь третьей годовщины аннексии Крыма. Россиянка заявила тогда со сцены: "Я обожаю своих президентов, я фанат Путина и Медведева, обожаю наше правительство".

Отправить:
Распечатать:
Теги: аннексия, елена темникова, Ibiza Beach Club
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 