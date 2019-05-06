В Одессу прибыл корабль ВМС Британии: фото

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Сегодня, 6 мая, в Одесский морской порт в рамках двустороннего сотрудничества прибыл гидрографический корабль Королевских ВМС Великобритании ЕCHO. Об этом сообщает пресс-центр ВМС ВСУ.

Во время визита запланировано проведение встречи командующего Военно-Морских Сил ВС Украины с командиром корабля ЕCHO. Встреча состоится на борту иностранного корабля.

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Планируется также проведение дружеского матча по регби между командами ВМС ВСУ и экипажем судна Королевских ВМС Британии.

Корабль будет находиться в Одессе до 9 мая текущего года.

19 декабря разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo (H87) бросал якорь у причала Одесского морского порта.