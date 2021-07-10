В Одессу зашел высокоскоростной десантный катамаран ВМС США – фото

В 10:00 американский высокоскоростной транспортно-десантный корабль Yuma был пришвартован к причалу 2-К контейнерного терминала порта Одессы. Об этом сообщает Думская.

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Yuma задействован в проведении транспортных операций в рамках международных учений Sea Breeze-2021 – это восьмой по счету экспедиционный быстроходный корабль класса Spearhead флота США, пишет издание.

"Катамаран выглядит очень необычно для нашего глаза. Он сделан из легкого алюминиевого сплава и специально не окрашивается", – отмечают журналисты.

СПРАВКА. Высокоскоростное десантное судно USNS Yuma (T-EPF-8) может использоваться для переброски войск, грузов и военной техники, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций. Экспедиционный быстроходный корабль может взять на борт 312 военных. Длина корпуса – 103 метров, ширина – 28,5 метра. Водоизмещение судна составляет 1515 тонн, осадка – 3,83 метра.

Станислав Стороженко

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