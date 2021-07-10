В Одессу зашел высокоскоростной десантный катамаран ВМС США – фото
10.07.2021, 16:11
Иллюстративное фото (Twitter Yörük Işık)
В 10:00 американский высокоскоростной транспортно-десантный корабль Yuma был пришвартован к причалу 2-К контейнерного терминала порта Одессы. Об этом сообщает Думская.
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Yuma задействован в проведении транспортных операций в рамках международных учений Sea Breeze-2021 – это восьмой по счету экспедиционный быстроходный корабль класса Spearhead флота США, пишет издание.
"Катамаран выглядит очень необычно для нашего глаза. Он сделан из легкого алюминиевого сплава и специально не окрашивается", – отмечают журналисты.
СПРАВКА. Высокоскоростное десантное судно USNS Yuma (T-EPF-8) может использоваться для переброски войск, грузов и военной техники, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций. Экспедиционный быстроходный корабль может взять на борт 312 военных. Длина корпуса – 103 метров, ширина – 28,5 метра. Водоизмещение судна составляет 1515 тонн, осадка – 3,83 метра.
- 8 июля стало известно, что Yuma идет в Черное море. Корабль уже был в Украине два года назад.
- Сегодня, 10 июля, rомандующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Алексей Неижпапа объявил о завершении учений Sea Breeze-2021. Первый корабль-участник уже ушел на родину.
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