UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Одессу зашел высокоскоростной десантный катамаран ВМС США – фото

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2021, 16:11
В Одессу зашел высокоскоростной десантный катамаран ВМС США – фото - Фото
Иллюстративное фото (Twitter Yörük Işık)

В 10:00 американский высокоскоростной транспортно-десантный корабль Yuma был пришвартован к причалу 2-К контейнерного терминала порта Одессы. Об этом сообщает Думская.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Yuma задействован в проведении транспортных операций в рамках международных учений Sea Breeze-2021 – это восьмой по счету экспедиционный быстроходный корабль класса Spearhead флота США, пишет издание.

"Катамаран выглядит очень необычно для нашего глаза. Он сделан из легкого алюминиевого сплава и специально не окрашивается", – отмечают журналисты.

СПРАВКА. Высокоскоростное десантное судно USNS Yuma (T-EPF-8) может использоваться для переброски войск, грузов и военной техники, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций. Экспедиционный быстроходный корабль может взять на борт 312 военных. Длина корпуса – 103 метров, ширина – 28,5 метра. Водоизмещение судна составляет 1515 тонн, осадка – 3,83 метра.
Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
катамаран вмс флот одесса Sea Breeze 2021 yuma
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 