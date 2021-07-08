UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Черное море идет транспортно-десантный корабль США USNS Yuma

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 10:31
В Черное море идет транспортно-десантный корабль США USNS Yuma - Фото
USNS Yuma (Фото - пресс-служба Шестого флота ВМС США)

К Черному морю направляется транспортно-десантный корабль Военно-морских сил США USNS Yuma. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"USNSYuma (T-EPF-8) начал транзит на север к Черному морю, чтобы работать с союзниками и партнерами по НАТО", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. Высокоскоростное десантное судно USNS Yuma (T-EPF-8) может использоваться для переброски войск, грузов и военной техники, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций. Экспедиционный быстроходный корабль может взять на борт 312 военных. Длина корпуса – 103 метров, ширина – 28,5 метра. Водоизмещение судна составляет 1515 тонн, осадка – 3,83 метра.

Корабль направляется к Черному морю в рамках учений Украины, стран НАТО и партнеров Sea Breeze-2021. Они начались 28 июня и продлятся до 10 июля. В Генштабе ВСУ заявили, что это самый масштабный "сибриз" с 1997-го. В них задействованы около 5000 военнослужащих из 32 стран. Москва просила США отказаться от участия, заявляя, что они "поощряют милитаристские настроения в Киеве". США и НАТО никак не отреагировали на такие заявления РФ.

Смотрите также: Стреляли и отражали "нападение". Учения Sea Breeze готовы к активной фазе – видео 

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
учения черное море вмс сша USNS Yuma Sea Breeze 2021
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 