В Черное море идет транспортно-десантный корабль США USNS Yuma
К Черному морю направляется транспортно-десантный корабль Военно-морских сил США USNS Yuma. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США в Twitter.
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"USNSYuma (T-EPF-8) начал транзит на север к Черному морю, чтобы работать с союзниками и партнерами по НАТО", – говорится в сообщении.
Корабль направляется к Черному морю в рамках учений Украины, стран НАТО и партнеров Sea Breeze-2021. Они начались 28 июня и продлятся до 10 июля. В Генштабе ВСУ заявили, что это самый масштабный "сибриз" с 1997-го. В них задействованы около 5000 военнослужащих из 32 стран. Москва просила США отказаться от участия, заявляя, что они "поощряют милитаристские настроения в Киеве". США и НАТО никак не отреагировали на такие заявления РФ.
- 21 июня Шестой флот США объявил об участии в ежегодных маневрах Sea Breeze 2021 совместно с ВМС Украины.
- 27 июня ракетный эсминец Ross Военно-морских Сил США прибыл в Одессу.
- 30 июня корабельная группировка НАТО, участвующая в международных учениях Sea Breeze-2021, вышла из порта Одессы.
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