В Черное море идет транспортно-десантный корабль США USNS Yuma

К Черному морю направляется транспортно-десантный корабль Военно-морских сил США USNS Yuma. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США в Twitter.

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"USNSYuma (T-EPF-8) начал транзит на север к Черному морю, чтобы работать с союзниками и партнерами по НАТО", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. Высокоскоростное десантное судно USNS Yuma (T-EPF-8) может использоваться для переброски войск, грузов и военной техники, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций. Экспедиционный быстроходный корабль может взять на борт 312 военных. Длина корпуса – 103 метров, ширина – 28,5 метра. Водоизмещение судна составляет 1515 тонн, осадка – 3,83 метра.

Корабль направляется к Черному морю в рамках учений Украины, стран НАТО и партнеров Sea Breeze-2021. Они начались 28 июня и продлятся до 10 июля. В Генштабе ВСУ заявили, что это самый масштабный "сибриз" с 1997-го. В них задействованы около 5000 военнослужащих из 32 стран. Москва просила США отказаться от участия, заявляя, что они "поощряют милитаристские настроения в Киеве". США и НАТО никак не отреагировали на такие заявления РФ.

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Оксана Житнюк

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