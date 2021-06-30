Sea Breeze 2021. Корабли НАТО покинули Одессу – флот приступил к боевому развертыванию
30.06.2021, 17:30
USS Ross (Фото - Думская)
Корабельная группировка НАТО, участвующая в международных учениях "Sea Breeze-2021" вышла сегодня утром из порта Одессы. Об этом пишет Думская.
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Сообщается, что первым гавань покинул румынский корвет 265, а последним отшвартовался американский ракетный эсминец Ross.
По информации издания, в составе эскадры также ушли украинский учебный катер Смела и катер морской охраны Госпогранслужбы Балаклава.
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- C 28 июня по 10 июля в Черном море проходят учения Sea Breeze 2021 с участием Украины, стран НАТО и партнеров. В Генштабе ВСУ заявили, что это будет самый масштабный "сибриз" с 1997-го. Москва просила США отказаться от участия.
- 23 июня у крымского мыса Фиолент произошел инцидент: оккупанты якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. РФ утверждает, что тот "нарушил границу России". Британия назвала заявление выдумкой: мол, выстрелы мы слышали, но списали это на учения, о которых Москва заранее предупреждала, а корабль не изменил курс и продолжил путь "в рамках международно-признанных территориальных вод Украины".
- 24 июня в МИД РФ угрожали "бомбить по цели" корабли НАТО, которые зайдут на временно оккупированную РФ часть акватории Черного моря.
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