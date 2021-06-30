Sea Breeze 2021. Корабли НАТО покинули Одессу – флот приступил к боевому развертыванию

Корабельная группировка НАТО, участвующая в международных учениях "Sea Breeze-2021" вышла сегодня утром из порта Одессы. Об этом пишет Думская.

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Сообщается, что первым гавань покинул румынский корвет 265, а последним отшвартовался американский ракетный эсминец Ross.

По информации издания, в составе эскадры также ушли украинский учебный катер Смела и катер морской охраны Госпогранслужбы Балаклава.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Exercise Sea Breeze (@exerciseseabreeze)

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Станислав Стороженко

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