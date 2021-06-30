UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Sea Breeze 2021. Корабли НАТО покинули Одессу – флот приступил к боевому развертыванию

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2021, 17:30
Sea Breeze 2021. Корабли НАТО покинули Одессу – флот приступил к боевому развертыванию - Фото
USS Ross (Фото - Думская)

Корабельная группировка НАТО, участвующая в международных учениях "Sea Breeze-2021" вышла сегодня утром из порта Одессы. Об этом пишет Думская

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что первым гавань покинул румынский корвет 265, а последним отшвартовался американский ракетный эсминец Ross.

По информации издания, в составе эскадры также ушли украинский учебный катер Смела и катер морской охраны Госпогранслужбы Балаклава.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Exercise Sea Breeze (@exerciseseabreeze)

Читайте также: Обзор | "Мы очень впечатлены флотом Украины". Как проходят масштабные учения Sea Breeze-2021

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вмс флот нато гпсу Румыния черное море корабли USS Ross одесса порт
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 